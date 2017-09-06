Погода в Туле 7 сентября: туманно и дождливо

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм), ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти ночью, умеренный, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 13 до 18. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.