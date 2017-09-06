Пропавший в Ясногорском районе грибник найден живым

Фото: vk.com/liza_alert_tula

Пропавший в понедельник днём в Ясногорском районе 64-летний Борис Киркоян найден живым. Об этом сообщили поисковики тульского отряда «Лиза Алерт». 4 сентября, около 14.00 пожилой мужчина отправился за грибами в лес и потерялся.

На место сразу выдвинулись сотрудники МЧС и поисковые группы. Волонтёры начали прочёсывать лес, пробираясь через мокрый бурелом и метровые заросли крапивы. Около двух часов ночи искатели наткнулись на ведро с грибами и кепку. А через несколько сотен метров обнаружили и самого Бориса Киркояна.

Пропавший сильно замёрз, еле стоял на ногах, но был жив и здоров. Поисковики два с половиной часа выносили из леса ослабевшего и продрогшего мужчину на носилках. На «скорой» заблудившегося грибника доставили в больницу, но угрозы для жизни нет. Мужчина провёл в осеннем лесу без еды и воды около полутора суток.