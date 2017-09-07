Туляки выберут «народного участкового»
С 11 сентября в МВД России стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый».
Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.
Проект «Народный участковый» является примером открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурса проводится на региональном уровне. Информация о конкурсантах с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне будет размещена на сайте УМВД России по Тульской области.
Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют товарищи по службе и граждане.
Голосование населения на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года.
По окончанию определятся первые победители. От каждого межмуниципального отдела МВД России по Тульской области во второй этап пройдёт только по одному участнику.
На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование граждан пройдет с 7 по 16 октября 2017 года на официальном интернет-сайте УМВД России по Тульской области.
Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса.
Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.