На каких улицах Тулы не будет света 6 сентября
Плановые ремонтные и профилактические работы пройдут с 9 до 17 часов.
«Тулгорэлектросети» сообщают об отключениях электроэнергии. Они запланированы по следующим адресам:
- ул. Луначарского, 67,
- ул. Курская, 9,
- пр-т Ленина, 108-в,
- ул. Серебровская, 16, 31, 33, 16-в,
- ул. Костычёва, 22-40 (чётн.),
- ул. Болдина, 31, 33, 29, 23, 27, 45,
- ул. Ш. Руставелли, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9-а (нечётн.),
- ул. Лермонтова, 4-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. 1-я Трубная, 6-10-а (чётн.), 11,
- ул. Яблочкова, 1-а,
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
- ул. Асфальтная, 8, 2, 4, 20,
- ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
- ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39,
- Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
- ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27,
- п. Бытовки: 1-7-й Бытовские пр-ды.
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