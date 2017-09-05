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Погода в Туле 6 сентября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Погода в Туле 6 сентября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь с грозой.

Днём возможны осадки (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), ветер юго-восточный, умеренный – 5-10 метров в секунду. Довольно прохладно –  ночью +9 – +14, днём до 19 градусов тепла.

Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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