Погода в Туле 6 сентября: облачно, прохладно, небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь с грозой.

Днём возможны осадки (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), ветер юго-восточный, умеренный – 5-10 метров в секунду. Довольно прохладно – ночью +9 – +14, днём до 19 градусов тепла.

Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.