В Туле будут поднимать люки
В городе идут работы по ремонту люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток.
Производится поднятие люков смотровых колодцев в уровень с проезжей частью
- на пересечении улиц Оборонная/Советская,
- ул. Халтурина,
- ул. Фрунзе (на участке от ул. Сойфера до ул. Коминтерна),
- на пересечении ул. Ф. Смирнова/ул. Коминтерна,
- пересечении ул. Гоголевская/ул. Халтурина.
К ремонту ливневой канализации в районе Могилевского сквера планируется приступить сегодня, 4 сентября.
Работы выполняются подрядной организацией ООО «Русстрой».
Другие статьи по темам
Место
Прочее