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В Туле будут поднимать люки

В Туле будут поднимать люки

В городе идут работы по ремонту люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток.

Производится поднятие люков смотровых колодцев в уровень с проезжей частью

  • на пересечении улиц Оборонная/Советская,
  • ул. Халтурина,
  • ул. Фрунзе (на участке от ул. Сойфера до ул. Коминтерна),
  • на пересечении ул. Ф. Смирнова/ул. Коминтерна,
  • пересечении ул. Гоголевская/ул. Халтурина.

К ремонту ливневой канализации в районе Могилевского сквера планируется приступить сегодня, 4 сентября.

Работы выполняются подрядной организацией ООО «Русстрой».

сегодня, в 16:03 +1
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