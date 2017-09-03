В Тульской области прошли соревнования по конкуру

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 сентября в Щёкинском районе прошли соревнования по конкуру на Кубок губернатора Тульской области. Это традиционные квалификационные соревнования к чемпионату России, группа «Б».



Перед стартом участники прошли парадом в конном строю, затем начались заезды. Спортсменам предстояло преодолеть 15 препятствий высотой 1 метр 40 см, не превысив лимит времени в 98 секунд. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





За главный приз боролись 55 спортсменов.





По окончании соревнований прошла благотворительная акция в поддержку Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4. Учреждение помогает детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По инициативе Алексея Дюмина фонд развития Тульской области «Перспектива» оказал финансовую помощь учреждению.