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В Тульской области прошли соревнования по конкуру
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошли соревнования по конкуру

За главный приз боролись 55 спортсменов.

2 сентября в Щёкинском районе прошли соревнования по конкуру на Кубок губернатора Тульской области. Это традиционные квалификационные соревнования к чемпионату России, группа «Б».

Перед стартом участники прошли парадом в конном строю, затем начались заезды. Спортсменам предстояло преодолеть 15 препятствий высотой 1 метр 40 см, не превысив лимит времени в 98 секунд. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



За главный приз боролись 55 спортсменов.



По окончании соревнований прошла благотворительная акция в поддержку Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4. Учреждение помогает детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По инициативе Алексея Дюмина фонд развития Тульской области «Перспектива» оказал финансовую помощь учреждению.

сегодня, в 15:45 +5
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