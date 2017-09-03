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По факту крушения параплана в Тульской области возбуждено уголовное дело
Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По факту крушения параплана в Тульской области возбуждено уголовное дело

В результате трагедии погибли 62-летний мужчина и 12-летняя девочка.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 2 сентября около 15.30 на участке местности, расположенной вблизи д. Щебачеево Ясногорского района потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат аэрошют SIXShter. В результате трагедии погибли 62-летний житель деревни Ревякино и 12-летняя уроженка Москвы.

Напомним, что летательный аппарат совершил жесткую посадку и загорелся. На месте крушения был отец девочки – он пытался вытащить ребенка и пилота из машины. Произошел взрыв – мужчина получил серьёзные ожоги. Пострадавший госпитализирован.

В пресс-службе ведомства рассказали, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев крушения. Тела погибших направлены на исследование.

сегодня, в 16:35 +1
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