Тульская область готова к отопительному сезону на 90%

31 августа в здании правительства региона прошло расширенное совещание по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Элеоноры Шевченко, ресурсоснабжающие, управляющие организации и муниципальные образования заканчивают выполнение планов мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов.

Элеонора Шевченко – Наша цель – стабильно войти в отопительный сезон и достойно его пройти, чтобы тепло пришло в дома наших жителей и социальные объекты. Подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии. На сегодняшний момент готовность составляет 90%. Показатель соответствует уровню прошлого года, — сказала Элеонора Шевченко.

Сейчас проводится работа по урегулированию задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов.

Во всех муниципальных образованиях проводятся учебные тренировки по отработке взаимодействия администраций, предприятий ЖКХ и учреждений социальной сферы при ликвидации аварийных ситуаций.

В отопительный сезон будут организованы круглосуточные горячие линии для оперативного реагирования на аварийные ситуации.

Отопительный сезон в Тульской области начнется согласно законодательству – не позднее срока, когда среднесуточная температура составит менее +8 градусов в течение пяти дней.