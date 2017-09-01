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Официальные лица Тулы и области поздравили школьников и студентов с Днем знаний

Официальные лица Тулы и области поздравили школьников и студентов с Днем знаний

1 сентября отмечается Международный День знаний.

Официальные лица Тулы и области поздравили школьников и студентов с Днем знаний.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с 1 Сентября и началом нового учебного года! Пусть этот праздник будет ярким, интересным и запоминающимся. Особенно для наших первоклассников, которые только начинают свой путь по дороге знаний. Важно помочь им на этом пути, сделать всё, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Учеба – это большой труд и возможность раскрыть себя, по- лучить новый полезный опыт и знания. Поэтому для каждого школьника и студента важно быть настойчивым и целеустремленным, упорно идти к цели. Хочу пожелать ребятам уверенности в своих силах и больших успехов. Учителям и наставникам – любознательных и активных учеников. Родителям – терпения и душевных сил. Вместе мы продолжим делать все, чтобы дети в Тульской области получали хорошее образование, чтобы у них было достойное будущее. Желаю всем вам добра, успехов и достижений!

Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:

Сергей Харитонов

- Уважаемые земляки! От имени депутатов Тульской областной Думы поздравляю вас с Днем знаний! С особым нетерпением ждут этот день школьники и студенты. Для них 1 Сентября – это и начало нового этапа в освоении знаний, и встреча с одноклассниками, с друзьями, по которым успели соскучиться за время летних каникул. В школьных классах и вузовских аудиториях их встретят любимые педагоги. В своей нелегкой и такой важной работе они стремятся сделать все, чтобы их воспитанники стали высокообразованными и всесторонне развитыми людьми, достойными гражданами нашей Родины. День знаний – праздник не только тех, кто учится и учит, но и всех россиян. Эта дата символизирует высокую значимость образования и воспитания подрастающего поколения, подготовки будущих профессионалов в самых разных отраслях экономики, социальной сферы, культуры. Желаю учащимся и преподавателям успешного учебного года! Счастья, здоровья и всего наилучшего – всем жителям Тульской области!

Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов:

Юрий Цкипури

- Дорогие юные туляки, педагоги, родители! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем знаний! 1 Сентября для каждого из нас является одним из самых важных праздников. Именно в этот день мы все начинаем новый учебный год – маленькую жизнь, полную разнообразных открытий, заданий и достижений. Этот день по-особому связывает всех – родителей, педагогов, учеников. Это праздник первоклассников, впервые пришедших в школу, будущих выпускников, а затем и студентов.

Евгений Авилов

- Пройти нелегкий школьный путь помогает педагог – человек, который становится другом и наставником, прививает любовь к наукам, человек, к которому ребята будут возвращаться, с теплом вспоминая школьные годы. Не менее важная роль отведена родителям – ведь именно они помогают детям верить в себя, поддерживают на протяжении всех лет обучения. Дорогие ребята! Желаем вам, чтобы этот учебный год принес только положительные эмоции, был наполнен интересными событиями и яркими впечатлениями! Цените школьные годы, своих верных друзей, никогда не забывайте любимых учителей. Достигайте новых высот, пусть тульский край гордится вами!

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 +3
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