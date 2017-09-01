Официальные лица Тулы и области поздравили школьников и студентов с Днем знаний.

- Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с 1 Сентября и началом нового учебного года! Пусть этот праздник будет ярким, интересным и запоминающимся. Особенно для наших первоклассников, которые только начинают свой путь по дороге знаний. Важно помочь им на этом пути, сделать всё, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Учеба – это большой труд и возможность раскрыть себя, по- лучить новый полезный опыт и знания. Поэтому для каждого школьника и студента важно быть настойчивым и целеустремленным, упорно идти к цели. Хочу пожелать ребятам уверенности в своих силах и больших успехов. Учителям и наставникам – любознательных и активных учеников. Родителям – терпения и душевных сил. Вместе мы продолжим делать все, чтобы дети в Тульской области получали хорошее образование, чтобы у них было достойное будущее. Желаю всем вам добра, успехов и достижений!