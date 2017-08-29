Об отключениях электроэнергии туляки могут узнать по телефону «горячей линии»

Специалисты «Тулэнерго» расскажут о плановых и аварийных работах, а также проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Для оперативного информирования населения в случае технологических нарушений или плановых отключений в электрических сетях в филиале «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго» работает специальная «горячая линия».

На официальном сайте организации в разделе «Куда звонить, если пропал свет?» представлены контактные телефоны с непосредственной разбивкой по населенным пунктам, входящих в зону ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей филиала «Тулэнерго».

Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребители могут обращаться в Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 и к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» по телефону: (4872) 73-04-29.