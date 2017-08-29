На улице Щегловская Засека водитель «Лады» чуть не врезался в остановку

Фото очевидца

Машина сбила столб, на котором был установлен светофор. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, около 17.30, на улице Щегловская Засека, возле остановки «ДК ВОС», произошло ДТП.

Фото Ивана Сидорова

Водитель «одиннадцатой» «Лады», судя по всему, не справился с управлением – машина врезалась в установленный на перекрёстке светофорный столб, снесла металлическое ограждение и остановилась буквально в метре от остановки общественного транспорта.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.