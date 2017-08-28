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Тулячки завоевали бронзовую медаль на Кубке России по гимнастике

Тулячки завоевали бронзовую медаль на Кубке России по гимнастике

Соревнования прошли в Екатеринбурге. Спортсменки выступали в составе сборной ЦФО.

С 23 по 27 августа в Екатеринбурге прошли соревнования Кубка России по спортивной гимнастике. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны – сборные команды семи федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В командном первенстве сборная Центрального федерального округа заняла третье место. Получить почётную «бронзу» помогли тульские гимнастки Екатерина Поликарпова и Елена Лиходольская.

Кубок России является отборочным туром на Чемпионат мира – из  победителей Кубка сформируют команду, которая будет представлять нашу страну на всемирных соревнованиях. Они пройдут с 2 по 8 октября в канадском Монреале.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +3
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