Тулячки завоевали бронзовую медаль на Кубке России по гимнастике

С 23 по 27 августа в Екатеринбурге прошли соревнования Кубка России по спортивной гимнастике. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны – сборные команды семи федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В командном первенстве сборная Центрального федерального округа заняла третье место. Получить почётную «бронзу» помогли тульские гимнастки Екатерина Поликарпова и Елена Лиходольская.

Кубок России является отборочным туром на Чемпионат мира – из победителей Кубка сформируют команду, которая будет представлять нашу страну на всемирных соревнованиях. Они пройдут с 2 по 8 октября в канадском Монреале.