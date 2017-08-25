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Жители Тульской области получили потребительских кредитов на 35,7 млрд рублей

Жители Тульской области получили потребительских кредитов на 35,7 млрд рублей

Такую сумму туляки взяли у банков с января по июнь.

За январь-июнь текущего года жители нашего региона получили потребительских кредитов на общую сумму 35,7 млрд рублей.

Это на 24,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года, отмечают в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

К началу июля совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 103 млрд рублей.

В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла с 37,1% до 38,6%.

На территории Тульской области на 01.07.2017 действовали 2 региональных банка, 8 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 290 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №7 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.

сегодня, в 16:13 +1
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