Жители Тульской области получили потребительских кредитов на 35,7 млрд рублей
Такую сумму туляки взяли у банков с января по июнь.
За январь-июнь текущего года жители нашего региона получили потребительских кредитов на общую сумму 35,7 млрд рублей.
Это на 24,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года, отмечают в Отделении по Тульской
К началу июля совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 103 млрд рублей.
В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла с 37,1% до 38,6%.
На территории Тульской области
Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №7 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.