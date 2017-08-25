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Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с пермяками
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с пермяками

Матч завершился со счетом 2:2.

Сегодня, 25 августа, на Косой Горе прошел матч молодежных команд «Арсенала» и «Амкара». Игра завершилась со счетом 2:2. Отметим, что в конце поединка оружейники могли выйти вперед: рефери назначил пенальти в ворота пермяков. Однако Ивакин не смог переиграть вратаря. Оружейникам не удалось продлить свою победную серию.

Кстати, за молодежку играл голкипер основной команды Михаил Левашов. Но во втором тайме он получил ногой в голову от соперника. Наш вратарь был готов продолжать матч с забинтованной головой, однако на 58-й минуте его всё же заменили.

«Арсенал»-м — «Амкар»-м Пермь — 2:2 (1:1)

Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 162 зрителя. Судья Сергей Цыганок (Владивосток).

Голы: Лобзин (18, 1:0), Чухланцев (29, 1:1), Чухланцев (57, 1:2), Лобзин (62, 2:2).

На 66-й минуте Ивакин не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал»: Левашов (Ушаков, 58), Ярмолицкий (Осипов, 36), Борисов, Доронин (Антипов, 71), Лобзин, Максименко (Мельников, 82), Максумов (Исаев, 46), Веприков (Артюшкин, 46), Ивакин, Клементьев, Седых (Гребенщиков, 63).

«Амкар»: Вамбольт, Алейников, Вазитдинов, Мосунов, Жуковский (Седов, 75), Линк, Федорочев (Парамонов, 21), Бурков, Фаррахов (Краев, 75; Смецкой, 90+), Чухланцев (Трунин, 63), Аушев.

Предупреждения: Федорочев (5), Парамонов (43), Чухланцев (52), Мосунов (84).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:06 +3
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