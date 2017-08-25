В Тульской области «бесправный» водитель мопеда попал в ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 августа в 18.40 в Кимовском районе произошло серьезное ДТП. 33-летний мужчина, управляя мопедом «Десна» без мотошлема, двигался по улице Заводской со стороны деревни Карачево в сторону улицы Первомайской. Напротив дома №2 он не выбрал необходимую дистанцию и врезался в попутный ВАЗ-21110.

Водитель мопеда был лишен права управления транспортными средствами в июне 2017 года.

Мужчина с телесными травмами был госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.