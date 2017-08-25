новости
новости
Регистрация
В Тульской области «бесправный» водитель мопеда попал в ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «бесправный» водитель мопеда попал в ДТП

Мужчину госпитализировали.

24 августа в 18.40 в Кимовском районе произошло серьезное ДТП. 33-летний мужчина, управляя мопедом «Десна» без мотошлема, двигался по улице Заводской со стороны деревни Карачево в сторону улицы Первомайской. Напротив дома №2 он не выбрал необходимую дистанцию и врезался в попутный ВАЗ-21110.

Водитель мопеда был лишен права управления транспортными средствами в июне 2017 года.

Мужчина с телесными травмами был госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:15 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
мопед

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на проспекте Ленина внедорожник протаранил припаркованный автомобиль
В Туле на проспекте Ленина внедорожник протаранил припаркованный автомобиль
В Туле выберут самую красивую девушку года
В Туле выберут самую красивую девушку года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.