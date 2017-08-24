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27 000 туляков не смогли выехать за границу из-за долгов
Фото: in-news.ru

27 000 туляков не смогли выехать за границу из-за долгов

Благодаря такой мере приставы взыскали со злостных неплательщиков более 174 миллионов рублей.

За 7 месяцев 2017 года приставы выписали жителям Тульской области 27 000 постановлений об ограничении выезда за границу. В это число вошли более 2 000 неплательщиков алиментов.

Ограничение выезда за пределы РФ – одна  из наиболее действенных мер: туляки, собирающиеся в отпуск за границу, стараются незамедлительно погасить задолженность.

В период действия постановления об ограничении выезда за границу судебные приставы взыскали с должников более 174 миллионов рублей.

Служба судебных приставов напоминает, что с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», действующего на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, можно узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:03 0
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