Под Тулой бетономешалка столкнулась с грузовиком и легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 13 часов дня на Новомосковском шоссе недалеко от пос. Петелино по направлению к Туле.

«Столкнулись бетономешалка, грузовик и легковое авто», – сообщили Myslo очевидцы.

В результате аварии никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Столкнувшиеся авто перегородили полосу для движения в сторону Тулы, объехать их возможно только по встречной полосе. В результате собралась пробка в обоих направлениях.