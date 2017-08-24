Под Тулой бетономешалка столкнулась с грузовиком и легковушкой
На Новомосковском шоссе из-за ДТП образовался затор.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 13 часов дня на Новомосковском шоссе недалеко от пос. Петелино по направлению к Туле.
«Столкнулись бетономешалка, грузовик и легковое авто», – сообщили Myslo очевидцы.
В результате аварии никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Столкнувшиеся авто перегородили полосу для движения в сторону Тулы, объехать их возможно только по встречной полосе. В результате собралась пробка в обоих направлениях.
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