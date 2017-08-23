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На обеспечение льготников лекарствами Тульская область получит 319 млн рублей

На обеспечение льготников лекарствами Тульская область получит 319 млн рублей

Решение о выделении дополнительных средств принято в связи со значительным увеличением количества граждан, имеющих право на получение бесплатных лекарств.

Правительство РФ скорректировало объем субвенций на обеспечение отдельных льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.

Поясняется, что объём выделяемых ранее на эти цели средств увеличен на 1,497 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. На сайте правительства уточняется, что в I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, выросло на 199,7 тысячи человек и составило 3 млн 462,98 тысячи человек. В связи с этим и был расширен объём бюджетных ассигнований увеличен (до 33,106 млрд рублей).

Тульская область дополнительно получит на обеспечение льготников лекарствами 319 млн 303 тыс рублей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:00 +1
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