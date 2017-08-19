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В ЦПКиО имени Белоусова прошёл фестиваль водных фонариков
Фото Сергея Боброва

В ЦПКиО имени Белоусова прошёл фестиваль водных фонариков

На парковом пляже собрались несколько сотен туляков.

Накануне вечером в Центральном парке Тулы состоялся фестиваль водных фонариков. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Они пускали по поверхности паркового пруда цветки лотоса и белые кубы с зажжённой свечой внутри.

Согласно легенде, «цветочный» фонарик исполняет духовные мечты, а куб воплощает в жизнь материальные желания. Чтобы желания осуществились, нужно зажечь свечку внутри водного фонарика, постоять, держа его в руках, загадать желание и спустить фонарик на воду. Всё загаданное обязательно сбудется.

Туляки пришли в парк не только для того, чтобы отправить свои желания в свободное плавание – некоторые даже успели искупаться. Со специально установленной на пляже сцены гостей фестиваля развлекали артисты и музыканты.

Также на фестивале работала «горячая линия» смс-сообщений, каждое из которых ведущий зачитывал прямо со сцены. Смотрите на MySLO фоторепортаж с места событий!

 

Галерея
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 1
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 2
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 3
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 4
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 5
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 6
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 7
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 8
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 9
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 10
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 11
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 12
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 13
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 14
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 15
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 16
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 17
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 18
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 19
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 20
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 21
Фестиваль водных фонариков в Белоусовском парке, Фото: 22
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:36 +1
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