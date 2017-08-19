В ЦПКиО имени Белоусова прошёл фестиваль водных фонариков

Фото Сергея Боброва

Накануне вечером в Центральном парке Тулы состоялся фестиваль водных фонариков. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Они пускали по поверхности паркового пруда цветки лотоса и белые кубы с зажжённой свечой внутри.

Согласно легенде, «цветочный» фонарик исполняет духовные мечты, а куб воплощает в жизнь материальные желания. Чтобы желания осуществились, нужно зажечь свечку внутри водного фонарика, постоять, держа его в руках, загадать желание и спустить фонарик на воду. Всё загаданное обязательно сбудется.

Туляки пришли в парк не только для того, чтобы отправить свои желания в свободное плавание – некоторые даже успели искупаться. Со специально установленной на пляже сцены гостей фестиваля развлекали артисты и музыканты.

Также на фестивале работала «горячая линия» смс-сообщений, каждое из которых ведущий зачитывал прямо со сцены. Смотрите на MySLO фоторепортаж с места событий!