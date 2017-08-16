Где в Туле не будет электричества 17 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 2, 6, 4, 15 к. 7, 11,
- ул. Никитская, 4, 7,
- ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-д,
- пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11,
- ул. Советская, 71, 73,
- ул. Р. Зорге, 26, 32, 26-а, 28, 28-а, 30, 28-б, 30-б,
- ул. Кутузова, 34, 24, 26,
- с. Маслово: ул. Краинская, 5-а, 91,
- ул. Речная, 11-16,
- 3-й Речной пр-д, 1-11,
- 4-й Речной пр-д, 1-10,
- 6-й пр-д, 31-40,
- 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 10-19,
- ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Толстого, 1-20,
- ул. Пионерская, 1-20,
- ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- п. Н.-Скуратово: ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- п. Н.-Октябрьский, 40,
- п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-25, 61-78,
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.).
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