Упу в центре Тулы расчистят

Фото: портал правительства Тульской области

В итоге старое русло реки расширится до 10 метров.

14 августа 2017 года состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов региона. Министр ведомства Юрий Панфилов сообщил, что проект «Тульская набережная» будет реализован с учетом решения экологических вопросов. Проект предусматривает расчистку старого русла Упы. В итоге ширина Упы в центре Тулы составит 10 метров, а глубина – 1,5 метра.

Автор архитектурного проекта Олег Шапиро рассказал, что Тульский оружейный завод вернул городу 12 га территории набережной.

На всех этапах реализации проекта будут применяться современные экотехнологии.