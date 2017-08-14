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Водопроводная вода в Воловском районе не соответствует санитарным нормам
Фото: u24.ru

Водопроводная вода в Воловском районе не соответствует санитарным нормам

Суд обязал администрацию устранить нарушения.

Роспотребнадзор проверил качество воды в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах Тульской области. Специалисты взяли пробы питьевой воды и выяснили, что она не соответствует санитарным нормам, а также установили, что на объектах водоснабжения нет разработанных проектов зон санитарной охраны.

Дело о нарушении СанПиН и бездействии местной администрации было передано в суд. По решению суда администрация муниципального образования Двориковское Воловского района обязана в течение двух месяцев определить источники питьевого и хозяйственно-бытового назначения, чтобы обеспечить жителей муниципального образования питьевой водой, а также разработать проекты зон санитарной охраны указанных источников.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:32 +1
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Место
Воловский районТульская область

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