В Тульской области майор полиции фальсифицировала доказательства, подписываясь за свидетелей и понятых

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Тёпло-Огарёвское». Женщина признана виновной в совершении трех эпизодов фальсификации доказательств.

Следствием установлено, что с апреля по сентябрь 2015 года 49-летняя фигурантка, будучи начальником группы дознания отдела полиции «Тёпло-Огарёвское», в ходе расследования трех уголовных дел, для создания видимости полноты произведенного дознания, сфальсифицировала доказательства.

Она изготовила протоколы допросов свидетелей и протоколы осмотра предметов, после чего подделала подписи свидетелей и понятых, а затем приобщила документы к материалам уголовных дел, заверив своей подписью. Приговором Щекинского районного суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.