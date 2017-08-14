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В Тульской области майор полиции фальсифицировала доказательства, подписываясь за свидетелей и понятых

В Тульской области майор полиции фальсифицировала доказательства, подписываясь за свидетелей и понятых

Начальник группы дознания сфальсифицировала протоколы, чтобы создать видимость проделанной работы.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Тёпло-Огарёвское». Женщина признана виновной в совершении трех эпизодов фальсификации доказательств.

Следствием установлено, что с апреля по сентябрь 2015 года 49-летняя фигурантка, будучи начальником группы дознания отдела полиции «Тёпло-Огарёвское», в ходе расследования трех уголовных дел, для создания видимости полноты произведенного дознания, сфальсифицировала доказательства.

Она изготовила протоколы допросов свидетелей и протоколы осмотра предметов, после чего подделала подписи свидетелей и понятых, а затем приобщила документы к материалам уголовных дел, заверив своей подписью. Приговором Щекинского районного суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:22 +1
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