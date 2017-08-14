В Туле на улице Пионерской горел жилой дом

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 14 августа 2017 года в 3.20. Горел дом на улице Пионерской в Туле.

На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.

Открытое горение ликвидировано в 3.40. Пострадавших нет.

В результате происшествия в кирпичной части дома и на террасе обгорела обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 7 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.