новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Пионерской горел жилой дом
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Туле на улице Пионерской горел жилой дом

Пожар произошел 14 августа около трех часов ночи.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 14 августа 2017 года в 3.20. Горел дом на улице Пионерской в Туле.

На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.

Открытое горение ликвидировано в 3.40. Пострадавших нет.

В результате происшествия в кирпичной части дома и на террасе обгорела обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 7 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

сегодня, в 09:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожаржилой дом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нагайцев: «Подрядчик самовольно положил новый асфальт на Новомосковском шоссе»
Нагайцев: «Подрядчик самовольно положил новый асфальт на Новомосковском шоссе»
Сегодня в Туле ограничат движение транспорта из-за матча «Арсенала»
Сегодня в Туле ограничат движение транспорта из-за матча «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.