Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В Туле на улице Пионерской горел жилой дом
Пожар произошел 14 августа около трех часов ночи.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 14 августа 2017 года в 3.20. Горел дом на улице Пионерской в Туле.
На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.
Открытое горение ликвидировано в 3.40. Пострадавших нет.
В результате происшествия в кирпичной части дома и на террасе обгорела обрешетка кровли.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 7 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.