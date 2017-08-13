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На Епифанскую ярмарку приехали 113 производителей меда
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Епифанскую ярмарку приехали 113 производителей меда

Свою продукцию представили мастера из различных регионов России.

12 августа в регионе состоялась XV Епифанская ярмарка, которая ежегодно проходит под девизом «На Дону стоим! Дон славим!».

В этом году на ярмарку приехали 113 производителей мёда и медовых продуктов из Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Владимирской областей и Башкирии.

Свою продукцию представили мастера из различных регионов России. Они привезли сувениры, пряники, игрушки ручной работы, картины, льняные наряды, поделки из бересты, глиняную посуду. Показали свои работы и мастера по ковке металла, флористике, бисероплетению, резьбе по дереву.

С казачьими традициями гостей ярмарки познакомил развернувшийся на Красной площади стан с выездной кухней. Прошел строевой смотр Западного окружного казачьего войска. Состоялись состязания в метании ножей и топоров, в обращении с шашкой.

сегодня, в 10:10 +2
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