На Епифанскую ярмарку приехали 113 производителей меда

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Свою продукцию представили мастера из различных регионов России.

12 августа в регионе состоялась XV Епифанская ярмарка, которая ежегодно проходит под девизом «На Дону стоим! Дон славим!».

В этом году на ярмарку приехали 113 производителей мёда и медовых продуктов из Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Владимирской областей и Башкирии.

Свою продукцию представили мастера из различных регионов России. Они привезли сувениры, пряники, игрушки ручной работы, картины, льняные наряды, поделки из бересты, глиняную посуду. Показали свои работы и мастера по ковке металла, флористике, бисероплетению, резьбе по дереву.

С казачьими традициями гостей ярмарки познакомил развернувшийся на Красной площади стан с выездной кухней. Прошел строевой смотр Западного окружного казачьего войска. Состоялись состязания в метании ножей и топоров, в обращении с шашкой.