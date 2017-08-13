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В Туле на строительной площадке незаконно работали мигранты

В Туле на строительной площадке незаконно работали мигранты

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

Накануне тульские полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на одной из строительных площадок в Ленинском районе Тулы.

Правоохранители проверили более 30 иностранцев. В отдел полиции «Ленинский» для выяснения обстоятельств доставили 21 мигранта. Полицейские выявили 23 административных правонарушения:

  • 12 фактов по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»,
  • 11 — по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас в полиции проводится административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ — «Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента».

сегодня, в 10:38 +1
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