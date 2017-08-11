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Жительница Плавска порезала ножом двух мужчин

Жительница Плавска порезала ножом двух мужчин

Один остался жив, второй скончался.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Плавска Тульской области.

Статей обвинения всего три: умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия; угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, и убийство.

Следствием установлено, что 22 мая 2017 года обвиняемая в квартире по ул. Парковой Плавска Тульской области вместе со своим 54-летним сожителем и двумя его знакомыми распивала спиртные напитки.

В ходе употребления спиртного между ней и 40-летним знакомым сожителя произошла ссора по поводу его поведения, в ходе которой обвиняемая имеющимся у нее ножом нанесла один удар в плечо потерпевшему. Потом женщина, угрожая убийством двоим знакомым сожителя, стала высказывать словесные угрозы в их адрес и замахиваться ножом в их сторону с требованием покинуть квартиру.

Испугавшись поведения женщины, двое мужчин ушли.

Когда сожитель женщины пытался выяснить причину конфликта, она ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Осознав происходящее, женщина попросила соседку вызвать полицию и скорую.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

сегодня, в 16:10 +3
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