Жительница Плавска порезала ножом двух мужчин
Один остался жив, второй скончался.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Плавска Тульской области.
Статей обвинения всего три: умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия; угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, и убийство.
Следствием установлено, что 22 мая 2017 года обвиняемая в квартире по ул. Парковой Плавска Тульской области вместе со своим 54-летним сожителем и двумя его знакомыми распивала спиртные напитки.
В ходе употребления спиртного между ней и 40-летним знакомым сожителя произошла ссора по поводу его поведения, в ходе которой обвиняемая имеющимся у нее ножом нанесла один удар в плечо потерпевшему. Потом женщина, угрожая убийством двоим знакомым сожителя, стала высказывать словесные угрозы в их адрес и замахиваться ножом в их сторону с требованием покинуть квартиру.
Испугавшись поведения женщины, двое мужчин ушли.
Когда сожитель женщины пытался выяснить причину конфликта, она ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Осознав происходящее, женщина попросила соседку вызвать полицию и скорую.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.