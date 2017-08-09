новости
новости
Регистрация
Объезд Советского округа Тулы: Как благоустроят район
Фото Алексея Пирязева.

Объезд Советского округа Тулы: Как благоустроят район

Глава Советского округа Тулы ответил на вопросы читателей портала и рассказал о благоустройстве района.

Myslo вместе с главой Советского территориального округа Александром Картышовым объехали район и поговорили об итогах и перспективах его развития.

Встреча была назначена на площадке у кинотеатра «Октябрь», где полным ходом завершается оформление нового сквера. Рабочие практически закончили монтаж так называемого сухого фонтана (как у Гостиного двора), сформировали клумбы. Сейчас идет укладка плитки, а чуть позже по периметру сквера посадят 40 туй и установят лавочки.

Александр Картышов

– Мы максимально постарались сохранить уже имевшиеся здесь деревья. Их расположение учитывали при подготовке проекта. Кстати, делаем его в рамках «Народного бюджета», а инициатором создания сквера стал ТОС «Советский», – рассказал Александр Картышов. – Еще две недели, и работы завершатся.

 

В следующем году в планах привести в порядок фонтан напротив кинотеатра. Была проведена экспертиза чаши, и оказалось, что возраст не властен над тем, что сделано в Советском Союзе, – чаша целая, и все коммуникации тоже. В связи с этим было решено не сносить его, а отремонтировать.

Работы по созданию еще одного сквера в Советском округе начнутся в ближайшее время. Расположится он на пересечении улиц Демонстрации и Фрунзе.

– Здесь будет облагорожена территория, разбит сквер, появятся лавочки и установлен бюст дважды Героя Советского Союза летчика Бориса Сафонова. Сквер будет носить его имя, – отметил глава округа. – До Дня города мы не успеем, но до конца года работы должны завершиться.

Но не только места общего пользования ремонтируются за счет «Народного бюджета» в округе. Капитальный ремонт и благоустройство территории корпуса №2 (бывшая школа №33) Центра образования №8 ведется в рамках этой программы. К началу учебного года все работы здесь будут закончены. 

Вопрос ремонта трамвайных путей на улице Ф. Энгельса волнует не только жителей Советского округа, но и всей Тулы в целом, в связи с чем просто невозможно было обойти эту тему.

– Замена трамвайных путей на улице Ф. Энгельса стоит в планах на 2018 год. Параллельно будет приведен в порядок тротуар, и, чтобы на тротуар и газон не заезжали машины, установим столбики, – уточнил глава округа.

Кроме этого после перекладки трамвайных путей будет благоустроена и территория у областного диагностического центра. 

Кстати, что касается парковки на газонах и тротуарах, для Советского округа эта проблема очень актуальна: много узких улиц и мало парковочных карманов.

– Яркий пример – это улица Братьев Жабровых. На данный момент проводится закупка металлических столбиков, которые мы установим вдоль проезжей части, чтобы исключить заезд на газон. Где возможно, конечно, обустроим парковочные карманы, но в каждом случае надо смотреть, насколько это возможно. Если под газоном проходят коммуникации, то в этом случае перепрофилировать его в парковку не удастся, – пояснил Александр Картышов.

К завершению подходят в округе и работы по благоустройству дворов и капитальному ремонту. В этом году в районе комплексно благоустраиваются 13 дворов, еще 4 асфальтируются.

– Яркий пример – жители дома №32 по улице Пушкинской: они сами обратились в теруправление округа с просьбой включить их в программу. Как видите, уже основные конструкции установлены. Осталось завезти землю, украсить стену электрощитовой граффити в виде орла и льва и установить две статуи львов.

Александр Картышов подчеркнул, что не надо ждать, что благоустройство двора случится само собой.

Чтобы попасть в программу, жители должны провести собрание жильцов и подать заявку в управление.

– Если старшие по домам обращаются к нам с вопросом, как попасть в программу благоустройства, то мы всегда подробно разъясняем. После включения с жителями согласуем проект и только потом выходим на объект, – добавил глава округа.

Кстати, что касается разбитого асфальта во дворах, то теруправление Советского округа сейчас собирает заявки от жителей с конкретными адресами.

– Мы начали понуждать управляющие компании ремонтировать придомовую территорию. Если УК не слышат жителей, то они могут обратиться к нам, и мы поможем заставить организацию исполнять свои обязанности, – подчеркнул Александр Картышов.

Капитального ремонта дождался и дом-самоварная фабрика Баташова – (ул. Лейтейзена, 12). Сам дом будет полностью отреставрирован, а прилегающая к нему территория благоустроена. В планах – установить рядом с домом самовар.

– В Советском районе жители очень активные, – подытожил встречу начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов, – поэтому на сегодняшний день каких-то серьёзных проблем нет. Всё решаем, сразу или по мере поступления, и жителям стараемся в помощи не отказывать.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:50 0
Другие статьи по темам
Событие
объезд района
Люди
Александр Картышов
Место
ТулаТульская областьСоветский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла презентация уникального проекта «Как стать брендом за 10 шагов»
В Туле прошла презентация уникального проекта «Как стать брендом за 10 шагов»
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.