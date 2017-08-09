Объезд Советского округа Тулы: Как благоустроят район

Фото Алексея Пирязева.

Myslo вместе с главой Советского территориального округа Александром Картышовым объехали район и поговорили об итогах и перспективах его развития.

Встреча была назначена на площадке у кинотеатра «Октябрь», где полным ходом завершается оформление нового сквера. Рабочие практически закончили монтаж так называемого сухого фонтана (как у Гостиного двора), сформировали клумбы. Сейчас идет укладка плитки, а чуть позже по периметру сквера посадят 40 туй и установят лавочки.

Александр Картышов – Мы максимально постарались сохранить уже имевшиеся здесь деревья. Их расположение учитывали при подготовке проекта. Кстати, делаем его в рамках «Народного бюджета», а инициатором создания сквера стал ТОС «Советский», – рассказал Александр Картышов. – Еще две недели, и работы завершатся.

В следующем году в планах привести в порядок фонтан напротив кинотеатра. Была проведена экспертиза чаши, и оказалось, что возраст не властен над тем, что сделано в Советском Союзе, – чаша целая, и все коммуникации тоже. В связи с этим было решено не сносить его, а отремонтировать.

Работы по созданию еще одного сквера в Советском округе начнутся в ближайшее время. Расположится он на пересечении улиц Демонстрации и Фрунзе.

– Здесь будет облагорожена территория, разбит сквер, появятся лавочки и установлен бюст дважды Героя Советского Союза летчика Бориса Сафонова. Сквер будет носить его имя, – отметил глава округа. – До Дня города мы не успеем, но до конца года работы должны завершиться.

Но не только места общего пользования ремонтируются за счет «Народного бюджета» в округе. Капитальный ремонт и благоустройство территории корпуса №2 (бывшая школа №33) Центра образования №8 ведется в рамках этой программы. К началу учебного года все работы здесь будут закончены.

Вопрос ремонта трамвайных путей на улице Ф. Энгельса волнует не только жителей Советского округа, но и всей Тулы в целом, в связи с чем просто невозможно было обойти эту тему.

– Замена трамвайных путей на улице Ф. Энгельса стоит в планах на 2018 год. Параллельно будет приведен в порядок тротуар, и, чтобы на тротуар и газон не заезжали машины, установим столбики, – уточнил глава округа.

Кроме этого после перекладки трамвайных путей будет благоустроена и территория у областного диагностического центра.

Кстати, что касается парковки на газонах и тротуарах, для Советского округа эта проблема очень актуальна: много узких улиц и мало парковочных карманов.

– Яркий пример – это улица Братьев Жабровых. На данный момент проводится закупка металлических столбиков, которые мы установим вдоль проезжей части, чтобы исключить заезд на газон. Где возможно, конечно, обустроим парковочные карманы, но в каждом случае надо смотреть, насколько это возможно. Если под газоном проходят коммуникации, то в этом случае перепрофилировать его в парковку не удастся, – пояснил Александр Картышов.

К завершению подходят в округе и работы по благоустройству дворов и капитальному ремонту. В этом году в районе комплексно благоустраиваются 13 дворов, еще 4 асфальтируются.

– Яркий пример – жители дома №32 по улице Пушкинской: они сами обратились в теруправление округа с просьбой включить их в программу. Как видите, уже основные конструкции установлены. Осталось завезти землю, украсить стену электрощитовой граффити в виде орла и льва и установить две статуи львов.

Александр Картышов подчеркнул, что не надо ждать, что благоустройство двора случится само собой.

Чтобы попасть в программу, жители должны провести собрание жильцов и подать заявку в управление.

– Если старшие по домам обращаются к нам с вопросом, как попасть в программу благоустройства, то мы всегда подробно разъясняем. После включения с жителями согласуем проект и только потом выходим на объект, – добавил глава округа.

Кстати, что касается разбитого асфальта во дворах, то теруправление Советского округа сейчас собирает заявки от жителей с конкретными адресами.

– Мы начали понуждать управляющие компании ремонтировать придомовую территорию. Если УК не слышат жителей, то они могут обратиться к нам, и мы поможем заставить организацию исполнять свои обязанности, – подчеркнул Александр Картышов.

Капитального ремонта дождался и дом-самоварная фабрика Баташова – (ул. Лейтейзена, 12). Сам дом будет полностью отреставрирован, а прилегающая к нему территория благоустроена. В планах – установить рядом с домом самовар.

– В Советском районе жители очень активные, – подытожил встречу начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов, – поэтому на сегодняшний день каких-то серьёзных проблем нет. Всё решаем, сразу или по мере поступления, и жителям стараемся в помощи не отказывать.