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Глава Советского округа Тулы проведет объезд района

Глава Советского округа Тулы проведет объезд района

Пишите Александру Картышову адреса и проблемы в комментариях под нашей новостью!

Начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов совместно с корреспондентами Myslo проведет объезд своего района.

Такой рейд состоится сегодня, 9 августа. Стартуем в 12.00 от кинотеатра «Октябрь» (Красноармейский просп., 14). 

Сообщайте нам, какие проблемы есть в Советском районе, и мы обязательно зададим эти вопросы главе района и заедем в проблемные дворы! Оставляйте комментарии с адресами под этой новостью.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:39 0
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