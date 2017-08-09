Глава Советского округа Тулы проведет объезд района

Пишите Александру Картышову адреса и проблемы в комментариях под нашей новостью!

Начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов совместно с корреспондентами Myslo проведет объезд своего района.

Такой рейд состоится сегодня, 9 августа. Стартуем в 12.00 от кинотеатра «Октябрь» (Красноармейский просп., 14).

Сообщайте нам, какие проблемы есть в Советском районе, и мы обязательно зададим эти вопросы главе района и заедем в проблемные дворы! Оставляйте комментарии с адресами под этой новостью.