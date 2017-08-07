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В Узловой стоматологическая поликлиника работала без лицензии
Фото: stom-firms.ru

В Узловой стоматологическая поликлиника работала без лицензии

В дело вмешалась прокуратура.

Житель Узловой обратился в межрайонную прокуратуру с жалобой на работу местной стоматологической клиники. В медицинском учреждении была проведена проверка.

Прокуроры выяснили, что у клиники отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и прейскурант цен на оказываемые услуги. Также отсутствуют сведения об уровне профессионального образования медперсонала учреждения.

За выявленные нарушения генеральному директору клиники вынесено предупреждение. По представлению прокурора устранены нарушения законодательства о лицензировании, а ответственное должностное лицо подвергнуто дисциплинарному наказанию.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 16:49 +1
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Тульская область Узловая

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