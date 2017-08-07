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Туляков приглашают на «Епифанскую ярмарку»
Фото: tularegion.ru, kulpole.ru

Туляков приглашают на «Епифанскую ярмарку»

Фестиваль пройдет в регионе в 15-й раз.

В субботу, 12 августа, в Кимовском районе пройдет юбилейный 15-й фестиваль «Епифанская ярмарка».

В преддверии Медового Спаса на центральной площади города Епифань развернутся торговые ряды художественного и народного прикладного творчества. У Никольского собора гостей ждет угощение медом нового урожая от ведущих тульских пасек и соседних областей. В программе праздника детей и взрослых ждут театрализованные представления, игровые программы и концерт творческих коллективов из разных регионов.

Откроет фестиваль строевой смотр Западного окружного казачьего войска Тульской области.

Начало работы торговых и медовых рядов – с 8.00.  

Где и когда: поселок Епифань, Кимовский район Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 16:55 +2
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