В Туле появится больше камер видеонаблюдения

Согласно документации, опубликованной на официальном сайте госзакупок, заказчиком по данному контракту выступит муниципальное учреждение гражданской защиты и спасательных работ города Тулы.

В течение 90 дней, согласно условиям контракта, работы по устройству аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будут проведены по 34 адресам. Среди них: сквер на улице Кауля, парк «Рогожкинский», площадь у памятника В. Ф. Рудневу, площадь перед Братским захоронением Зареченского кладбища, площадь перед стелой «Вечная слава героям», площадь перед ТЦ «Пенаты», ледовый стадион «Заречье», МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы, УМВД России по г. Туле, сквер «70-летия Победы» в Мясново, площадь перед монументом «Воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение поселка Косая Гора», сквер «Золотой петушок» в поселке Рассвет, площадь перед сельским домом культуры в поселке Иншинский,

Начальная (максимальная) цена контракта – 8 139 673, 54 рублей.

Источник финансирования – бюджет МО город Тула.