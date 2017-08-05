новости
новости
Регистрация
Как два жителя Ефремова поплатились за оскорбление полицейского?

Как два жителя Ефремова поплатились за оскорбление полицейского?

В Ефремове осудили двоих местных жителей 24 и 44 лет за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Установлено, что 16 апреля пьяные мужчины зашли в магазин «Пятерочка» на ул. Ленина в Ефремове. Там они нарушали общественный порядок и мешали работе персонала. Мужчины нецензурно выражались в адрес полицейского, оскорбили его публично.

Одному из нарушителей суд назначил обязательные работы на срок 400 часов, другому - штраф 15 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

5 августа, в 15:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
полициясудрешение суда
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле появится больше камер видеонаблюдения
В Туле появится больше камер видеонаблюдения
Сегодня в Туле можно пройти бесплатное обследование на онкологию
Сегодня в Туле можно пройти бесплатное обследование на онкологию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.