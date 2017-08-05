Как два жителя Ефремова поплатились за оскорбление полицейского?

В Ефремове осудили двоих местных жителей 24 и 44 лет за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Установлено, что 16 апреля пьяные мужчины зашли в магазин «Пятерочка» на ул. Ленина в Ефремове. Там они нарушали общественный порядок и мешали работе персонала. Мужчины нецензурно выражались в адрес полицейского, оскорбили его публично.

Одному из нарушителей суд назначил обязательные работы на срок 400 часов, другому - штраф 15 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.