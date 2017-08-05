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Администрация Ефремова закупит кокошники и «Цирковых мишек»

Администрация Ефремова закупит кокошники и «Цирковых мишек»

Администрация города проводит электронный аукцион на право заключения контракта на поставку карнавальных и сценических костюмов.

Исполнитель конкракта должен доставить сценическую одежду в среднюю школу №10. А именно: четыре костюма «Мушкетер», два костюма «Мальвина», два костюма «Дед мороз», четыре костюма «Цирковой мишка», 10 костюмов «Морячка», 10 костюмов «Магический клоун», 16 головных уборов «Кокошник «Снегурки», 10 головных уборов «Кокошник с лентами», 20 головных уборов «Кокошник Царевны», три костюма «Ежик», три костюма «Волчонок», два костюма «Снегурочка».

Начальная цена контракта – 55 390 рублей.

Источник финансирования – средства бюджета МО город Ефремов.

5 августа, в 12:06 0
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Ефремов

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