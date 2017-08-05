В Туле отпразднуют День физкультурника
День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа (в 2017 году - 12 августа). Для туляков подготовили праздничные спортивные мероприятия.
Спортивный праздник пройдет 12 августа на территории Тульского кремля. Начало в 11.00.
В программе:
- флешмоб #Физкультпривет;
- мастер-классы от ведущих фитнес-клубов;
- соревнования по стритболу, жиму лежа, армреслингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу;
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых;
- презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»;
- концертная программа;
- лотереи, конкурсы, подарки;
- бесплатная вода и кепка каждому участнику.
Впервые праздник провели в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций. Несмотря на поддержку высшего руководства, в перечень памятных дат событие внесли только в 1980 году. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».