В Туле отпразднуют День физкультурника

Фото из архива Myslo.

Спортивный праздник пройдет 12 августа на территории Тульского кремля. Начало в 11.00.

В программе:

флешмоб #Физкультпривет;

мастер-классы от ведущих фитнес-клубов;

соревнования по стритболу, жиму лежа, армреслингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу;

эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых;

презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»;

концертная программа;

лотереи, конкурсы, подарки;

бесплатная вода и кепка каждому участнику.

справка myslo

Впервые праздник провели в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций. Несмотря на поддержку высшего руководства, в перечень памятных дат событие внесли только в 1980 году. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».