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В Туле отпразднуют День физкультурника
Фото из архива Myslo.

В Туле отпразднуют День физкультурника

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа (в 2017 году - 12 августа). Для туляков подготовили праздничные спортивные мероприятия.

Спортивный праздник пройдет 12 августа на территории Тульского кремля. Начало в 11.00. 

В программе:

  • флешмоб #Физкультпривет;
  • мастер-классы от ведущих фитнес-клубов;
  • соревнования по стритболу, жиму лежа, армреслингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу;
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых;
  •  презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»;
  •  концертная программа;
  • лотереи, конкурсы, подарки;
  •  бесплатная вода и кепка каждому участнику.
справка myslo

Впервые праздник провели в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций. Несмотря на поддержку высшего руководства, в перечень памятных дат событие внесли только в 1980 году. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

 
5 августа, в 11:10 +3
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