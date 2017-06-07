Россиянам разрешат продавать мусор

Теперь домохозяйства смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья, при этом избегая лицензирования своей деятельности.

На следующей неделе проект поправок направится на рассмотрение Госдумы.

Кроме того, если граждане начнут раздельный сбор отходов, им будет предложен пониженный тариф на услуги по утилизации отходов.

Активисты общероссийского народного фронта подсчитали, что в российских регионах насчитывается около 15-20 тысяч незаконных свалок.

В Тульской области их немало: можете убедиться в этом, взглянув на карту несанкционированных свалок, которая составлена на основе обращений граждан в электронную приемную правительства Тульской области.