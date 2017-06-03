Ремонт трамвайных путей по улице Марата в Туле задерживают из-за погоды

В рублике «Народный журналист» на Myslo на днях был опубликован блог «Трамвайные пути на ул. Марата отремонтируют к 29.05.2017 года?». Пользователь Myslo a-t-o-s задал ряд вопросов о ремонте трамвайных путей в Пролетарском округе.

Сегодня, 3 июня, администрация Тулы прислала в редакцию полный ответ. Публикуем его целиком:

«По существу поставленных вопросов сообщаем следующее:

Ремонт улицы Марата на участке от ул. Ложевая (включая переезд Ложевая — Марата) до ул. Каракозова (включая переезд Марата — Каракозова) на основании муниципального контракта, заключенного между Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы (заказчик работ) и ООО «СтройМонолитСнаб» (генеральный подрядчик), проводит ООО «СтройМонолитСнаб». Капитальный ремонт трамвайного пути по ул. Марата проводит МКП «Тулгорэлектротранс» (предприятие) на основании договора субподряда, заключенного между генеральным подрядчиком и предприятием.

Ранее сообщалось, о том, что 29 мая 2017 года планируется открыть движение трамвайных вагонов по вновь отремонтированному участку трамвайного пути по ул. Марата.

Однако из-за большого количества осадков, выпавших в конце мая в городе Туле, по фронту проведения работ по ул. Марата между улицами Каракозова и Декабристов произошло насыщение водой земляного полотна трамвайных путей.

Грунт стал подвижным и не пригодным для уплотнения катками.

Контролирующими органами, со стороны заказчика работ, было принято решение о прекращении земляных работ до высыхания грунта. Были проведены дополнительные работы по водоотведению воды на ремонтируемом участке.

По первому вопросу «Почему подушка под рельсами такая мягкая, что уложенный на неё первый слой асфальта пошёл волнами и потрескался?»:

- Первый слой асфальта на трамвайных путях уложен на щебёночное основание, которое невозможно уплотнить катками из-за того, что щебень находится на шпалах трамвайного пути. В результате естественной усадки щебня в шпальных ящиках происходит проседание первого слоя асфальта. В дальнейшем, при укладке второго слоя асфальта, данной проблемы, не будет. Подобным способом был проведен ремонт верхней одежды трамвайного пути по ул. Михеева и ул. Тимирязева.

По второму вопросу «Почему из трамвайных путей решили сделать гигантскую канаву? (по всей длине сплошной бордюрный камень, который будет собирать всю воду от дождей и тающего снега на участке от Ложевой до Каракозова в улицу Замочную как в сточную трубу)»:

- По улице Марата на участке от ул. Ложевая — ул. Каракозова планируется открыть движение автомобильного транспорта. Для выполнения данной задачи необходимо провести асфальтирование трамвайного пути и обустройства проезжей части улицы. Проектно-сметной документацией предусмотрена работа по установке бордюрного камня. ООО «СтройМонолитСнаб» в рамках выполнения муниципального контракта проводит данные работы.

По третьему вопросу «Когда продолжится ремонт?»:

- Ремонт трамвайного пути по вышеуказанному участку не останавливается и в настоящее время. Предприятие проводит работы по балластировке трамвайного пути (засыпке трамвайных путей щебнем), выравниванию трамвайного пути, сварке стыков, установке путевых тяг и т. д.

В настоящий момент остался участок около 200 м, на котором ООО «СтройМонолитСнаб» проводятся работы по укладке и уплотнению щебе-ночного основания под шпалы (готовит участок для укладки рельсошпальной решётки). После завершения работ МКП «Тулгорэлектротранс» осуществит монтаж новой рельсошпальной решетки.

По четвертому вопросу «Когда закончится ремонт?»:

- В случае благоприятных погодных условий (отсутствие осадков) МКП «Тулгорэлектротранс» планирует 5 июня 2017 года провести обкатку отремонтированного участка пути.

И 6 июня 2017 года открыть движение пассажирских трамваев.

По пятому вопросу «Какие работы ещё осталось выполнить?»

- Что касается работ по укладке трамвайного пути, все планируемые работы перечислены выше. После открытия движения трамваев, ООО «СтройМонолитСнаб» продолжит проведение работ по установке бордюрного камня и укладке асфальтобетонного покрытия.

По шестому вопросу «Будет ли ограничен проезд большегрузного транспорта по ул. Марата (уж очень там хлипенько как-то делают ремонт, наверно не пролежит и сезон).

- Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы планирует открыть полноценное движение автомобильного транспорта по улице Марата. Информацией о том, будут ли введены ограничения для большегрузного транспорта, МКП «Тулгорэлектротранс» не обладает.

По седьмому вопросу «Будет или нет установлено ограждение от проезда автомобилей на тротуар рядом с домами со стороны парковки у магазина «Пятёрочка» и ул. Замочной в обе стороны (там всегда на газоне паркуются, и от этого разноситься грязь, и уничтожается трава)».

- МКП «Тулгорэлектротранс» предполагает, что установка бордюрного камня частично снимет данную проблему.