На улице Октябрьской в Туле появились колонны из цветов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Шесть колонн из петуний и цинерарий установили сегодня, 6 июня, в районе дома № 74 на улице Октябрьской в Туле. На изготовление композиции потребовалось 3600 цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ближайших планах — установить еще две цветочные композиции на пересечении улиц Советской и Металлистов.