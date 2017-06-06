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На улице Октябрьской в Туле появились колонны из цветов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На улице Октябрьской в Туле появились колонны из цветов

На изготовление композиции потребовалось 3600 цветов.

Шесть колонн из петуний и цинерарий установили сегодня, 6 июня, в районе дома № 74 на улице Октябрьской в Туле. На изготовление композиции потребовалось 3600 цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ближайших планах — установить еще две цветочные композиции на пересечении улиц Советской и Металлистов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:19 +2
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