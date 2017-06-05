Туляки будут платить за ОДН меньше

Фото Алексея Пирязева.

Как с 1 июля будут рассчитываться расходы на общедомовые нужды, рассказали министр ЖКХ Элеонора Шевченко и руководитель региональной ГЖИ Алексей Бирюлин.

С 1 января 2017 года чердаки и подвалы относятся к местам общего пользования. От размера площади общедомового имущества напрямую зависит размер платы за ОДН.

Согласно постановлению правительства РФ от 26 декабря 2016 года, регионы должны были не позднее 1 июня 2017 года утвердить нормативы потребления электричества, холодной и горячей воды и ее отведения в целях содержания общедовомого имущества.

5 июня в рамках брифинга министр строительства и ЖКХ Тульской области разъяснила Элеонора Шевченко и руководитель региональной Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин рассказали, как с 1 июля рассчитываться расходы на ОДН. По их словам, нововведения в общей сложности позволят снизить траты туляков на содержание мест общего пользования (МОП).

Электричество

– За счет разделения домов на отдельные группы в зависимости конструктивных особенностей плата за электроэнергию, израсходованную на ОДН, в домах без чердаков и подвалов снизится на 3-7%, – сообщила Элеонора Шевченко. – В домах же с подвалами и чердаками при значительном увеличении площади мест общего пользования размер платы за электричество вырастет, но незначительно.

Если говорить конкретно, то базовый норматив для расчета платы за электроэнергию, израсходованную в местах общего пользования, снижен в 7,5 раза. Поэтому, несмотря на увеличение площади МОП, сумма для оплаты останется приблизительно на том же уровне.

– Для каждого дома размер платы за ОДН рассчитывается как произведение площади мест общего пользования на установленный норматив. С учетом норматива, дифференцированного с учетом наличия или отсутствия чердаков и подвалов, совокупный размер платы для собственников изменится, но не существенно, – пояснила Элеонора Шевченко.

Установлен норматив и для новой категории домов: дома с пассажирскими и грузопассажирскими лифтами, а также оборудованных электронагревательными установками. Более детально с утвержденными нормативами можно ознакомиться на сайте министерства строительства и ЖКХ Тульской области.

Вода

При расчёте нормативов на воду постановлением правительства РФ установлена неизменная величина 90 литров на человека в месяц. При расчёте также учитывают количество проживающих и площадь мест общего пользования. Площадь чердаков и подвалов в данном нормативе не учитывается.

Значительные изменения норматива произошли в домах с горячим водоснабжением. Посчитанный по формуле объем потребления был разделен на горячее и холодное водоснабжение. Как правило, расход горячей воды меньше холодной.

В связи с этим, нормативы на горячую воду снижены на 60%, а на холодную воду – на 40%.

В домах, где есть только холодное водоснабжение, норматив уменьшился немного - на 2,3 процента за счет введения в формулу расчета данных по количеству проживающих и площадям МОП.

Что касается водоотведения, то министерство строительства и ЖКХ Тульской области приняло решение не вводить норматив на этот вид коммунальной услуги.

Квитанции с новыми расчетами за ОДН туляки получат в августе. Правильность начисления будет контролировать региональная ГЖИ. Но не лишним будет и жителям внимательно подойти к этому вопросу.

– Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при расчете платы на ОДН должны использовать подтверждающие документы: паспорт МКД, изготовленный в БТИ. Если такие документы отсутствуют, расчет должен проводиться по базовой категории – «без чердаков и подвалов», – подчеркнул Алексей Бирюлин.

Проверить правильность использованной для расчета площади мест общего пользования можно на сайте «Реформа ЖКХ», где опубликованы данные по каждому дому.

Расчеты по счетчику

Что касается расчетов по показаниям приборов учета, то в первом чтении Государственная дума приняла законопроект, уточняющий жилищный кодекс в части порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Предлагается установить право собственников об определении объема потребления ресурсов на ОДН по показаниям общедомовых приборов учета.

– Это позволит не переплачивать за ОДН в домах, где сегодня расходы на них по показаниям приборов учета ниже норматива, – пояснила министр.

Она отметила, что на сегодняшний день в регионе общедомовые приборы учета установлены на 85 процентов многоквартирных домов и при проведении капитального ремонта в случае отсутствия они устанавливаются в обязательном порядке. Изменения в Жилищный кодекс предположительно будут утверждены уже в июне 2017 года. Это дополнительно поможет стабилизировать ситуацию с оплатой ОДН.