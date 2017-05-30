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В Тулу на День России приедет «Любэ»
Фото из архива Myslo.

В Тулу на День России приедет «Любэ»

Группа выступит на площади Ленина.

12 июня в День России в Туле состоятся праздничные мероприятия. Традиционно на площади Ленина и территории Тульского кремля пройдёт Открытый международный автомобильный фестиваль «Автострада-2017», который начнет свою работу 11 июня в 12.00. Туляков ждет выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов, а также показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.

В 18.00 на центральной площади города начнется праздничный концерт. Мероприятие откроется церемониальным разводом конных и пеших караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.

На концерте выступят лучшие тульские исполнители, а также специальные гости — Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Концерт завершится красочным салютом.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +1
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