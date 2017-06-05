Как работает Почта России в праздничные дни?

Для бесперебойного и качественного предоставления услуг с 11 по 13 июня организована работа отделений почтовой связи (ОПС) в следующем режиме:

11 июня (воскресенье) для ОПС всех классов – по установленному для ОПС режиму работы, с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час,

для ОПС всех классов – по установленному для ОПС режиму работы, с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час, 12 июня (понедельник) для ОПС всех классов – выходной день,

для ОПС всех классов – выходной день, 13 июня (вторник) для ОПС всех классов – по установленному для ОПС режиму работы. *

* Для ОПС 4 и 5 классов открытого типа может быть установлен иной режим работы или выходной день с учетом обеспечения доставки пенсий и пособий, а также обмена почты и доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий в нормативные сроки.

Доставка пенсий и пособий за выходные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.