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Где в Туле не будет электричества 5 июня

Где в Туле не будет электричества 5 июня

Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут «Тульские городские электрические сети».

Публикуем список адресов, где 5 июня не будет света:

  • Новомосковское ш., 6
  • ул. М. Горького, 7, 9;
  • ул. Демидовская, 70 к. 1, 72-а;
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23;
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7;
  • ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108, 108-б, 110, 120, 122, 124;
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.);
  • ул. Н. Островского, 25-57 (нечётн.);
  • ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в;
  • ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.);
  • ул. Гончарова, 23-33;
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.);
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.);
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.).

Мясново:

  • 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4;
  • 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);
  • 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г;
  • 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.);
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).

п. Косая Гора:

  • ул. Советская, 39-47 (нечётн.);
  • ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 07:00 0
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