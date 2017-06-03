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В Туле угонщик едва не сгорел в украденной машине
Фото sdska.ru

В Туле угонщик едва не сгорел в украденной машине

Сейчас мужчина арестован.

1 июня 2017 года в дежурную часть отдел полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 60-летний житель посёлка. Мужчина сообщил, что около полуночи у него был похищен принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21093 1997 года выпуска, который был припаркован около дома по улице Киреевской.

Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен сгоревшим в кювете на автодороге Тула-Щёкино в районе деревни Ясная Поляна.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления нигде не работающего и ранее судимого за кражи автотранспорта 33-летнего местного жителя.

Как оказалось, он только в апреле освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон автомобиля.

Оперативники выяснили, что после совершения кражи транспортного средства мужчина в компании знакомых выпивал, а затем решил отправиться в Щёкино.

По пути он не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль загорелся.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:49 0
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Место
ТулаСкуратово

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