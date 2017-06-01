За неделю в Тульской области клещи покусали 140 человек

Всего же с начала сезона в больницы обратились 443 человека.

За неделю (с 22 по 28 мая) в лечебно-профилактические организации Тульской области с укусами клещей обратились 140 человек (из них 53 ребенка).

Всего же с начала сезона клещи покусали 443 человека (из них 161 ребенок), что на 30% меньше аналогичного периода 2016 года.

Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Киреевском, Одоевском, Новомосковском, Ефремовском, Узловском районах и в Туле.

Проведены акарицидные обработки 369 га территории Тульской области, в том числе 161 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в больницу. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) или в ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21-23-69).

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.