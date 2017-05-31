Что изменится в жизни туляков с 1 июня?

Россияне получат новые платежки, а иностранцам запретят работать водителями в России - им придется получать российские права.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня? Самые значимые изменения опубликовала «Российская газета».

ЦБ разделит банки

Банк России решил усовершенствовать регулирование банковского сектора. С 1 июня лицензии кредитных организаций разделят на базовые и универсальные.

Основной критерий разделения — требования по минимальному размеру капитала. Для банков с базовой лицензией он должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Для банков с универсальной лицензией — не менее одного миллиарда. После преодоления порога в один миллиард рублей банк может подать ходатайство о пересмотре лицензии.

Банки с базовой лицензией получат упрощенное регулирование, но не смогут проводить ряд операций. Кредитные организации с таким типом лицензии будут ограничены в операциях с иностранными клиентами. Также такие банки не смогут открывать за рубежом свои филиалы или «дочки».

Россияне получат новые платежки

С июня в коммунальной отрасли произойдут изменения. Тарифы по оплате услуг ЖКХ будут рассчитываться по новым нормативам.

Новая система расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды обяжет оплачивать превышение нормативов не жильцов, а управляющие компании. Но сами платежки граждане получат только 1 июля. Как отмечают эксперты, новые платежки должны решить проблему «непрозрачных» квитанций.

Иностранцам запретят работать водителями в России

С 1 июня в России запретят работать водителем с иностранными водительскими правами.

Для получения российских прав водители-иностранцы должны в обязательном порядке пройти три экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения).

Послать письмо и бандероль по почте станет дороже

С 3 июня «Почта России» устанавливает новые тарифы на письма и посылки. Пересылка простой почтовой карточки обойдется в 16 рублей, заказной почтовой карточки — 33 рубля. Простое письмо весом до 20 граммов будет стоить 22 рубля, заказное письмо весом до 20 граммов — 41 рубль.

Все тарифы на услуги общедоступной почтовой связи можно посмотреть на сайте «Почты России».

Налоговые декларации поменяют форму

С 13 июня в России будут утверждены новые формы налоговой декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций.

- Этот приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня опубликования и применяется для представления налоговой декларации за 2017 год, — рассказал «Российской газете» эксперт. — Корректировка связана с изменениями законодательства в области регулирования налога на имущество организаций.

В первую очередь нововведения направлены на то, чтобы организации, имеющие на праве собственности доли в деловых и торговых центрах, в помещениях, предназначенных для размещения офисов, общепита и бытового обслуживания, предоставлять в налоговую инспекцию максимально актуальные сведения о доходах, скидках и льготах. Это поможет правильно рассчитать налог на имущество организаций, что, безусловно, является плюсом.

Новшество существенно не отразится на деятельности компаний, поскольку затрагивает, по сути, лишь порядок предоставления необходимых сведений для последующего расчета налогов.