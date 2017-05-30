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Звезды хоккея присоединились к акции ГИБДД Тульской области
Фото предоставлено отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Звезды хоккея присоединились к акции ГИБДД Тульской области

Олимпийские чемпионы присоединились к широкомасштабной акции госавтоинспекции Тульской области «Безопасность детей в наших руках!».

«Защита хоккеиста на льду – это его экипировка. Защита вашего ребенка в автомобиле – детское кресло» – под таким лозунгом поставили свои подписи Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре, посетившие крупнейший в России детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, проходивший в Новомосковске Тульской области.

Своей подписью олимпийские чемпионы присоединились к широкомасштабной акции госавтоинспекции Тульской области «Безопасность детей в наших руках!».

Они призвали жителей и гостей Тульской области неукоснительно соблюдать правила перевозки детей в автомобилях.

Данное послание было торжественно вручено руководству ледового дворца Новомосковска Тульской области, которое теперь будет напоминать многочисленным  посетителям спортивного комплекса о важности и необходимости использования детских удерживающих устройств.

Сотрудники ГИБДД Тульской области отмечают, что даже юные хоккеисты знают о важности защитной экипировки и обязательно используют её как на тренировках, так и на соревнованиях. 

Так как на льду можно получить серьезные травмы буквально в любой момент — от соперника, от удара в защитную стену, от падения на лед, от хоккейной клюшки, шайбы. В дороге могут возникнуть гораздо более опасные ситуации, и именно поэтому очень важно позаботиться о детской безопасности в салоне автомобиля, используя детское удерживающее устройство.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:30 0
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Место
Тульская областьНовомосковск
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Безопасность детей в ваших рукахакция ГИБДД

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