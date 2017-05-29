Погода в Туле 29 мая: тепло, гроза и сильный порывистый ветер

Синоптики обещают теплую, почти жаркую погоду, дождь сильный ветер с порывами.

По данным сайта Метеоинфо, 29 мая в Туле ожидается облачная погода днем, ночью – переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем – небольшой, местами умеренный дождь до 5 мм, местами гроза.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, а вот днем потеплеет: от +20 до +25.

Ветер западной четверти 6-11 м/с, днём местами порывы 13-18 м/с. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба.