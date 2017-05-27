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В Туле начинается строительство детского сада в селе Зайцево

В Туле начинается строительство детского сада в селе Зайцево

Застройщик приступил к обустройству строительной площадки для возведения дошкольного учреждения

В Туле состоялся объезд строительных площадок социальных объектов. В выездном совещании принял участие заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Он проинспектировал ход работ на строительных площадках будущего центра художественной гимнастики на улице Ствольной, детского сада в микрорайоне Левобережный и школы в микрорайоне Зеленстрой-2.

Так, специалисты, осуществляющие строительство центра художественной гимнастики, заканчивают работы по прокладке внешних сетей. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей и обустройству ливневой канализации. Работы на строительных площадках детского сада в микрорайоне Левобережный и школы в микрорайоне Зеленстрой-2 ведутся согласно утвержденному плану.

Также в селе Зайцево застройщик приступил к обустройству строительной площадки для возведения детского сада. На данном этапе площадка огорожена, ведется снос аварийных деревьев.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:13 +1
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