В Туле начинается строительство детского сада в селе Зайцево
Застройщик приступил к обустройству строительной площадки для возведения дошкольного учреждения
В Туле состоялся объезд строительных площадок социальных объектов. В выездном совещании принял участие заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.
Он проинспектировал ход работ на строительных площадках будущего центра художественной гимнастики на улице Ствольной, детского сада в микрорайоне Левобережный и школы в микрорайоне Зеленстрой-2.
Так, специалисты, осуществляющие строительство центра художественной гимнастики, заканчивают работы по прокладке внешних сетей. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей и обустройству ливневой канализации. Работы на строительных площадках детского сада в микрорайоне Левобережный и школы в микрорайоне Зеленстрой-2 ведутся согласно утвержденному плану.
Также в селе Зайцево застройщик приступил к обустройству строительной площадки для возведения детского сада. На данном этапе площадка огорожена, ведется снос аварийных деревьев.