Успейте купить билеты на «Дикую Мяту» по низкой цене в Myslo-кассе

23, 24 и 25 июня в деревне Бунырево Алексинского района Тульской области состоится десятый международный фестиваль «Дикая Мята 2017».

«Дикая Мята 2017» — это три сцены, 70 групп из 10 стран, уличные театры, удобный кемпинг, гостиницы, реки Ока и Вашана, лекторий, кинотеатр, десятки ресторанов, детский городок, масштабная зона квестов. Три дня музыки, любви и свободы!

Только до 29 мая вы сможете купить билеты на «Дикую Мяту» по

2500 рублей за три дня.

Таких цен больше нигде нет!

В фестивале примут участие фестиваля «Дикая Мята 2017»: SunSay, Therr Maitz, THE HATTERS, Optimystica Orchestra, «Би-2», «Марлины», «Zventa Sventana», кубинская певица La Dame Blanche и ещё много-много других музыкантов. Специально для посетителей «Дикой Мяты» из США прилетит джазмен и блюзмен Chucky C с коллективом Clearly Blue. Также на «Дикой Мяте 2017» выступят Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов с акустической программой «Частный случай», а Иван Дорн появится на сцене фестиваля с драйвовой программой Jazzy Funky Dorn. Свое участие в фестивале также подтвердила легенда российской рок-сцены — группа «Крематорий». А «Тараканы!» на время «Дикой мяты 2017» отложат свое тяжелое звучание и представят программу «Акустика: полный привод».